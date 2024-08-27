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20:24, 27 августа 2024Спорт

Брат Нурмагомедова спас тонущую женщину

Брат чемпиона UFC Нурмагомедова Абубакар спас тонущую женщину в Дагестане
Абубакар Нурмагомедов

Абубакар Нурмагомедов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, спас тонущую женщину в Дагестане. Об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил боец UFC Тагир Уланбеков.

«Абубакар, прогуливаясь вечером вдоль берега Каспийского моря, заметил женщину, попавшую в беду. Было очевидно, что без посторонней помощи она из воды не выберется. Без колебаний, не думая о себе, Абубакар ринулся в воду и спас ее», — рассказал Уланбеков. Он добавил, что Нурмагомедов не хотел делиться случившимся, так как не любит говорить о себе.

В феврале 2024 года Абубакар Нурмагомедов был уволен из UFC. За пять лет в промоушене он провел четыре поединка, в которых одержал две победы и дважды проиграл. В последнем поединке под эгидой промоушена он проиграл бразильцу Элизеу Залески раздельным решением судей.

Ранее российский боец ММА Джахар Мажидов спас жизнь человеку. Спортсмен помог человеку, у которого случился приступ эпилепсии на кассе в магазине, а затем вызвал бригаду скорой помощи.

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      Анастасия Борисова
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