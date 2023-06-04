Брат Нурмагомедова объяснил поражение бразильцу на турнире UFC

Абубакар Нурмагомедов объяснил поражение Залески словами «надо было работать больше»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Абубакар Нурмагомедов прокомментировал поражение бразильцу Элизеу Залески на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Всем салам алейкум, кто за меня переживал и болел. Я себя не оправдываю — надо было работать больше и лучше! Иншаллах, еще увидимся. Огромное спасибо моей команде и моим братьям!» — объяснил боец.

Абубакар, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, встретился с Залески в рамках турнира UFC on ESPN в ночь на 4 июня. 36-летний бразилец одержал победу раздельным решением судей.

Для 33-летнего Нурмагомедова это поражение стало четвертым за карьеру в ММА. Также в его активе 17 побед и одна ничья. В прошлый раз он выходил в октагон на бой с соотечественником Гаджи Омаргаджиевым, которого победил единогласным решением судей. На счету Залески 24 выигранных поединков и семь проигранных.