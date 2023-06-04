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20:08, 4 июня 2023Спорт

Брат Нурмагомедова объяснил поражение бразильцу на турнире UFC

Абубакар Нурмагомедов объяснил поражение Залески словами «надо было работать больше»

Фото: Jason Silva-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Абубакар Нурмагомедов прокомментировал поражение бразильцу Элизеу Залески на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Всем салам алейкум, кто за меня переживал и болел. Я себя не оправдываю — надо было работать больше и лучше! Иншаллах, еще увидимся. Огромное спасибо моей команде и моим братьям!» — объяснил боец.

Абубакар, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, встретился с Залески в рамках турнира UFC on ESPN в ночь на 4 июня. 36-летний бразилец одержал победу раздельным решением судей.

Для 33-летнего Нурмагомедова это поражение стало четвертым за карьеру в ММА. Также в его активе 17 побед и одна ничья. В прошлый раз он выходил в октагон на бой с соотечественником Гаджи Омаргаджиевым, которого победил единогласным решением судей. На счету Залески 24 выигранных поединков и семь проигранных.

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    Андрей Стрельцов
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