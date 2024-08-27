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16:03, 27 августа 2024Спорт

Губерниев обратился к отказавшимся ехать на Олимпиаду россиянам

Губерниев назвал непростительной ошибкой для спортсменов отказ от Олимпиады-2024

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился в Telegram-канале к отказавшимся ехать на Олимпийские игры-2024 россиянам.

Губерниев назвал это непростительной, возможно главной ошибкой в жизни для спортсменов. «Эх, пловцы и другие — я ж вам говорил… И большие начальники (и самый большой) тоже говорили… Решать должны были спортсмены — а в итоге решали другие дяденьки и тетеньки…. Гора родила мышь», — написал журналист.

Ранее Губерниев рассказал, что принявшие участие в Олимпиаде россияне прошли огромный путь. «Меня учили, что быть финалистом Олимпиады — гордо, быть призером — очень круто, а стать олимпийским чемпионом — вписать свое имя в историю спорта на века», — добавил он.

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. На турнире выступили 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде.

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      Дарья Коршунова
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