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17:40, 15 августа 2024Спорт

Губерниев высказался об отказавшихся ехать на Олимпийские игры россиянах

Губерниев: не поехавшие на Олимпиаду-2024 российские спортмены кусают локти

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отказавшихся ехать на Олимпийские игры-2024 российских спортсменах. Его слова приводит Metaratings.

Губерниев выразил уверенность в том, что не поехавшие в Париж отечественные атлеты сейчас кусают локти. «Не все готовы в этом признаться, но многие жалеют, что пропустили эти Игры. Жалеют почти все пловцы — это я знаю точно», — отметил он.

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Журналист подчеркнул, что принявшие участие в Олимпиаде россияне прошли огромный путь. «Меня учили, что быть финалистом Олимпиады — гордо, быть призером — очень круто, а стать олимпийским чемпионом — вписать свое имя в историю спорта на века», — добавил Губерниев.

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. На турнире выступило 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер смогли завоевать медаль, став вторыми в женском парном разряде.

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