Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
1:1
2-й тайм
live
Зенит
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Ахмат
0:1
2-й тайм
live
ЦСКА
Fonbet Кубок России|Группа C. 3-й тур
Факел
Сегодня
19:30 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа D. 3-й тур
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мх
Fonbet Кубок России|Группа A. 3-й тур
Душан Лайович
Сегодня
21:00 (Мск)
Даниил Медведев
US Open (м)
Анастасия Потапова
Сегодня
23:30 (Мск)
Лейла Фернандес
US Open (ж)
Надия Подороска
Сегодня
23:30 (Мск)
Диана Шнайдер
US Open (ж)
18:20, 27 августа 2024Спорт

Мать фигуристки академии Плющенко прокомментировала дисквалификацию дочери за допинг

Мать Горобченко: на пятилетнюю дисквалификацию фигуристки повлияло дело Валиевой

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Светлана Горобченко, мать российской фигуристки Варвары Горобченко, прокомментировала дисквалификацию дочери за допинг. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Горобченко посчитала, что на пятилетнюю дисквалификацию дочери повлияло дело Камилы Валиевой. «Они ориентировались на решение по Камиле. Когда я услышала, что Валиевой дали четыре года, то поняла, что нам будет не меньше», — заявила она.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Горобченко на пять лет (с 15 мая 2023 года по 14 мая 2028 года). В пробе 17-летней фигуристки были обнаружены запрещенные мельдоний и сибутрамин.

Горобченко тренировалась под руководством олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Занятия проходили в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Виноват — иди отвечай». Лукашенко поддержал арест Дурова во Франции

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Трое мужчин изнасиловали туристку во время отдыха на острове в Греции

      Издательство газеты в Берлине изуродовали антисемитским символом

      Москвичке вынесли приговор за проведение обрядов экзорцизма над двухлетним сыном

      Пришедших на праздник россиян накормили шлаком

      Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над Украиной

      Организатор назвала лучшие российские города для свадьбы

      Украинскую теннисистку осудили за отказ от рукопожатия с бывшей россиянкой

      На Украине оценили атаку ВСУ на Курскую область словами «не играет никакой роли»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше