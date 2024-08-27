Мать фигуристки академии Плющенко прокомментировала дисквалификацию дочери за допинг

Мать Горобченко: на пятилетнюю дисквалификацию фигуристки повлияло дело Валиевой

Светлана Горобченко, мать российской фигуристки Варвары Горобченко, прокомментировала дисквалификацию дочери за допинг. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Горобченко посчитала, что на пятилетнюю дисквалификацию дочери повлияло дело Камилы Валиевой. «Они ориентировались на решение по Камиле. Когда я услышала, что Валиевой дали четыре года, то поняла, что нам будет не меньше», — заявила она.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Горобченко на пять лет (с 15 мая 2023 года по 14 мая 2028 года). В пробе 17-летней фигуристки были обнаружены запрещенные мельдоний и сибутрамин.

Горобченко тренировалась под руководством олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Занятия проходили в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.