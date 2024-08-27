Мужчинам назвали неочевидные симптомы дефицита тестостерона

Уролог Локтев: усталость и ухудшение сна могут указывать на дефицит тестостерона

Дефицит тестостерона у мужчин на ранних стадиях сопровождается неспецифическими симптомами, которые легко пропустить, предупредил врач-уролог Артем Локтев. О всех признаках этого состояния и причинах его появления он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Локтева, на развитие гипогонадизма явно указывают такие симптомы, как снижение мышечной массы, уменьшение волосяного покрова на теле и приливы жары. Однако уролог уточнил, что эти признаки обычно появляются не сразу — через год или даже несколько лет после начала болезни. На ранних же стадиях, говорит врач, нехватка мужского гормона имеет неочевидные проявления: плохое настроение, усталость, ухудшение сна, снижение работоспособности, эректильная дисфункция.

Локтев отметил, что уровень тестостерона постепенно снижается у всех мужчин. Главной причиной, по которой этот процесс может происходить быстрее, уролог назвал ожирение. Также неблагоприятными факторами являются диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, метаболический синдром, хроническая обструктивная болезнь легких и другие системные заболевания.

Ранее уролог и андролог Бадри Гвасалия назвал неочевидные признаки проблем с фертильностью у мужчин. По его словам, усталость в совокупности со снижением либидо являются тревожными сигналами.