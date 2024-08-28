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00:06, 28 августа 2024Спорт

Грузинский вратарь подписал контракт с «Ливерпулем»

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили подписал контракт с «Ливерпулем»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили подписал контракт с английским «Ливерпулем». Об этом сообщается на сайте команды.

При этом спортсмен, до этого выступавший за Валенсию, останется в испанском клуба до конца сезона на правах аренды. Мамардашвили присоединится к Ливерпулю перед стартом сезона-2025/2026. По информации портала Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за вратаря 32,5 миллиона евро.

Грузинская команда впервые в истории завоевала путевку в финальную часть чемпионата Европы в 2024 году. Сборная вышла в плей-офф турнира из группы с третьего места, набрав в трех матчах четыре очка. В матче против Чехии Мамардашвили сделал наибольшее количество сейвов за матч чемпионата Европы за последние 12 лет.

14 июня российский вратарь Матвей Сафонов стал игроком французского ПСЖ. Контракт с футболистом рассчитан до 2029 года.

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