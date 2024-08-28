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07:30, 28 августа 2024Путешествия

Россиянка описала поездку на Алтай фразой «отдых был испорчен»

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

Российская туристка побывала на базе отдыха «Лазурная» на Алтае и была разочарована. Своим отзывом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

Читательница портала Ольга призналась, что у нее остались только негативные впечатления от поездки. «Конечно, мы старались компенсировать их природой и эмоциями, но столь долгожданный отдых для двух семей был испорчен», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

По словам туристки, домик, в котором их с друзьями поселили, снаружи выглядел обгоревшим и старым, а внутри «был еще страшнее». «Сломанный и вышарканный пол, то ли изорванная, то ли покусанная кем-то во многих местах потолочная плитка, старые советские диваны и кровати, непонятно сколько провисевшие липкие ленты с мертвыми мухами», — описала обстановку в доме Ольга.

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Кроме того, туристку возмутило, что рядом с жильем не было обещанного мангала, а на все высказанные претензии персонал базы отдыха ответил, что гости придираются. «Такое себе, конечно, отношение. А наш домик, на минуточку, стоил шесть тысяч рублей за сутки», — посетовала автор отзыва.

Ранее другая российская туристка отдохнула в глэмпинге в Ленобласти и пожаловалась на плохие условия проживания, некрасивую территорию и невкусную еду. По ее словам, на кроватях в шатрах были продавленные матрасы, застиранное белье и скомканные подушки.

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      Алина Черненко
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