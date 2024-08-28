Захарова назвала опасной эскалацию на Ближнем Востоке

Захарова: Ближний Восток подошел к опасной черте

Ближний Восток подошел к опасной черте, и это чревато дальнейшей неконтролируемой эскалацией. Вплоть до большой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ написали, что Штаты развернули на Ближнем Востоке войска и подготовились к любой непредвиденной ситуации.

Захарова в ответ на это указала, что «коренные причины нынешней опасной эскалации на Ближнем Востоке связаны с неурегулированностью палестино-израильского конфликта».

«Это повлекло за собой резкое ухудшение военно-политической ситуации во всем регионе, прежде всего в израильско-ливанском приграничье, районе оккупированных Голанских высот и акваториях Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива», — уточнила дипломат.

По словам Захаровой, на новый уровень вышло и противостояние между Израилем и Ираном. Таким образом, Ближний Восток подошел к опасной черте, отметила дипломат.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке, достигла критического уровня. По его словам, он поддерживает призыв властей Ливана к применению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.

Тем не менее, Пентагон ранее сообщил о решении главы ведомства Ллойда Остина продлить присутствие двух американских авианосных ударных групп на Ближнем Востоке. Также была выражена готовность Вашингтона поддержать оборону Израиля, защитив еврейское государство от «любых атак Ирана и его региональных партнеров и доверенных лиц».