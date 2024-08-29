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19:41, 29 августа 2024Интернет и СМИ

Дуров просил проинформировать о своем задержании близкого к Макрону миллиардера

Павел Дуров просил проинформировать о своем задержании миллиардера Ксавье Ньеля
Ксавье Ньель

Ксавье Ньель. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров после задержания в парижском аэропорту просил проинформировать о случившемся миллиардера Ксавье Ньеля. Об этом стало известно BFMTV.

По данным издания, вечером 24 августа Дуров попросил предупредить Ньеля о его взятии под стражу. Уточняется, что это был первый звонок, сделанный бизнесменом после задержания, однако удалось ли ему связаться с миллиардером, неизвестно.

Ньель — глава совета директоров телекоммуникационной группы Iliad. Как указано в материале, он близок к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон, а также Министерство иностранных дел (МИД) Франции не были заранее предупреждены о планируемом аресте Павла Дурова.

В среду, 28 августа, основателя Telegram взяли под судебный надзор. У бизнесмена изъяли все паспорта, обязали жить по определенному судом адресу и являться в полицейский участок два раза в неделю. Кроме того, Дурову нужно будет внести залог в размере пяти миллионов евро. Также стало известно, что предпринимателя обвинили в шести правонарушениях и уголовных преступлениях.

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      Маргарита Щигарева
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