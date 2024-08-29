ФСИН опровергла признание экс-министра Стрелкова склонным к побегу

ФСИН опровергла признание экс-министра обороны ДНР Стрелкова склонным к побегу

Управление ФСИН по Кировской области опровергло информацию о признании бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) склонным к побегу, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФСИН, администрация исправительного учреждения не ставила Стрелкова на профилактический учет как склонного к совершению побега. В ведомстве подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности.

Ранее появилась информация, что экс-министр признан склонным к побегу. Сообщалось, что в личное дело осужденного внесена отметка в виде красной ленты, он также поставлен на профилактический учет.

Игорь Стрелков — отставной российский военный, офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны.

Стрелкова задержали 21 июля и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. По информации источников в правоохранительных органах, причиной задержания экс-министра обороны ДНР стали его публичные заявления, а также обращения нескольких граждан. Сам Стрелков вину не признал.