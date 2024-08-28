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18:38, 28 августа 2024Силовые структуры

Осужденный Стрелков признан склонным к побегу

Супруга Стрелкова сообщила, что в колонии он признан склонным к побегу
Игорь Стрелков

Игорь Стрелков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящее имя Игорь Гиркин) признан склонным к побегу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В личное дело осужденного внесена отметка в виде красной ленты. Он также поставлен на профилактический учет.

Стрелков позвонил из колонии супруге и сообщил ей, что дисциплинарная комиссия «взяла его на карандаш».

Ранее его адвокат сообщал, что экс-министра определили на работу швеей. Он отбывает наказание в ИК-5 Кирово-Чепецка Кировской области.

25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. Он свою вину не признает.

Защита намерена подать кассационную жалобу на приговор Стрелкову и ходатайствовать о его условно-досрочном освобождении.

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      Любовь Ширижик
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