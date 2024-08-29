Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:27, 29 августа 2024Наука и техника

Раскрыта тайна возникновения древнего каменного сооружения

Science Advances: раскрыто строительство дольмена Менга

Фото: Science Advances

Междисциплинарная группа ученых, включающая историков, геологов, физиков и археологов из Испании раскрыли тайну возникновения древнего мегалитического памятника — дольмена Менга. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Дольмен Менга — это мегалитическое сооружение, состоящее из массивных каменных блоков, некоторые из которых весят до 150 тонн. Ученые предполагают, что его строительство началось около 6000 лет назад. Чтобы создать этот сложный памятник, неолитические строители должны были обладать высокими инженерными навыками, необходимыми для перемещения и точной установки огромных камней.

Исследователи считают, что камни для дольмена были вырезаны примерно в километре от места строительства, после чего их транспортировали на санях по деревянной дорожке. Затем часть холма была выкопана, чтобы установить камни для стен, вклинивая их в коренную породу с использованием противовесов и пандусов.

Камни были размещены под углом внутрь, что уменьшило размер крыши и придало монументу трапециевидную форму. Этот процесс требовал применения рычагов. Внутренние каменные столпы были установлены аналогичным образом, а затем на них уложены массивные камни, служащие крышей.

Все этапы строительства требовали высокой точности для обеспечения плотного прилегания компонентов дольмена. Каменные блоки также были закреплены таким образом, чтобы сохранять свою прочность на протяжении тысячелетий.

Исследование показывает, что неолитические люди обладали не только инженерными навыками, но и знаниями о природных материалах, позволяющими создавать долговечные конструкции, такие как дольмен Менга.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Сын генерала Попова торговал военной амуницией. Его отца обвиняют в мошенничестве и принуждении к бесплатному труду

      Банк России рассказал о пределах жесткости своей политики

      Выявлена причина неудачи лунной миссии Peregrine

      На Украине задумали запустить программу экономического бронирования от мобилизации осенью

      В ЦБ оценили степень устойчивости финансовой системы России

      ВСУ дважды попытались атаковать Курскую область

      В МИД Венгрии рассказали о реакции стран ЕС на призыв Борреля разрешить ВСУ бить по России

      В России рассказали о доступных властям способах помочь Дурову во Франции

      МИД собрался передать международным организациям документы о преступлениях ВСУ

      Раскрыта роль пяти новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше