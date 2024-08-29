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19:39, 29 августа 2024Россия

«Мы под страхом смерти начали штурм». Пленный боец ВСУ рассказал о попытке захватить колонию под Курском

Появилось видео с единственным выжившим при штурме ИК-11 пленным ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Единственный выживший при штурме российской исправительной колонии №11 (ИК-11) в Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Радченко рассказал о произошедшем. Запись с его показаниями появилась в сети.

Он отметил, что 1 мая 2024 года его насильно мобилизовали и определили на службу в 95-ю аэромобильную бригаду ВСУ. По словам военнопленного, который изначально не проходил службу из-за проблем со здоровьем, его отправили к границе с Россией после трехмесячной подготовки.

«Перед пересечением границы РФ нам сказали, что [нас] везут в Курскую область. По прибытию нас построили и дали приказ штурмовать [колонию]. В противном случае нам угрожали расстрелом. Мы под угрозой смерти начали штурм», — поделился подробностями пленный боец ВСУ.

В заключение он добавил, что потерял всех боевых товарищей под Малой Локней, а сам был ранен, но выжил. Украинец сдался в плен российским войскам. Военные помогли пленному солдату и вывезли его с опасной территории.

Кадр: Telegram-канал «Два майора»

Российские военные привели подробности боев с ВСУ близ тюремной зоны

Минобороны России также показало в сети рассказ военных, которые обороняли ИК-11. Бойцы доложили о проходивших там боях с ВСУ.

По словам командира взвода беспилотников с позывным Тридцатый, российские бойцы отошли с позиций, только когда танк ВСУ разбил здания на территории колонии. После этого стало ясно, что удерживать их уже не имело смысла. Также он отметил, что работников ФСИН в тюремной зоне под Малой Локней не было.

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В то же время стрелок-сапер по имени Игорь подчеркивал, что после первого боя ВСУ отошли. Уже во время второго боя командир приказал защищаться с помощью гранатометов, в том числе советских.

В Минобороны, в свое очередь, доложили, что российские военные отразили попытки прорыва ВСУ именно благодаря тюремной зоне. В ведомстве разъяснили, что российская сторона оборонялась в ИК-11. В итоге ВСУ потеряли примерно 10 единиц бронетехники и около 100 бойцов.

Тринадцатый

Тринадцатый. Кадр: Минобороны России

Российские военные несколько дней отбивали атаки ВСУ на курскую колонию

Как заявил военный корреспондент Александр Коц, российские военные повторили подвиг Брестской крепости, удерживая колонию в схватке с украинскими войсками несколько дней. Он проявил аналогию между тем, как солдаты в годы Великой Отечественной войны сдерживали натиск противника в Брестской крепости, и как сегодняшние российские бойцы смогли остановить ВСУ, превратив район ИК-11 в «неприступную крепость».

Держались в буквальном смысле до последнего патрона, пока танки не начали бить по ним прямой наводкой

Александр Коцроссийский военкор

Коц добавил, что, не взирая на военное превосходство Украины, российские бойцы 9-го полка 18-й дивизии смогли удержать украинские силы — они не дали им прорваться в направлении Малой Локни.

Несколько дней российским бойцам приходилось обороняться на территории женской колонии. Также из-за быстро заканчивающихся боеприпасов и дронов военные под конец должны были противостоять ВСУ одними лишь автоматами. Но выстоять им помогли стержень, сила и авторитет их командира.

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      Варвара Кошечкина
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