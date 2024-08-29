Овечкин отреагировал на арест Дурова

Овечкин заявил, что не хотел бы видеть Дурова в тюрьме

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на арест во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Его слова приводит Sport24.

Хоккеист отметил, что не знаком с бизнесменом. «Но не хочется видеть его в тюрьме. Дай Бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью», — заявил Овечкин.

Ранее стало известно, что Дурова взяли под судебный надзор, ему также запретили покидать территорию Франции. Кроме того, он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена подозревают в причастности к правонарушениям по 12 статьям. Предполагается, что для совершения этих преступлений использовался Telegram.