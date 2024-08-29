В Кремле высказались о гражданстве Дурова

Песков: Москва считает Дурова гражданином РФ и готова оказывать ему содействие

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает основателя Telegram Павла Дурова гражданином РФ. Об этом пишет РИА Новости

«Мы, конечно же, считаем его гражданином России», — сказал пресс-секретарь президента России, общаясь с журналистами. Песков добавил, что Москва при необходимости в меру своих возможностей готова оказывать Дурову содействие, как и любому другому гражданину страны.

В среду, 28 августа, основателя Telegram взяли под судебный надзор. Ему запретили покидать территорию Франции и обязали являться в полицейский участок два раза в неделю.