В Кремле высказались о гражданстве Дурова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает основателя Telegram Павла Дурова гражданином РФ. Об этом пишет РИА Новости
«Мы, конечно же, считаем его гражданином России», — сказал пресс-секретарь президента России, общаясь с журналистами. Песков добавил, что Москва при необходимости в меру своих возможностей готова оказывать Дурову содействие, как и любому другому гражданину страны.
В среду, 28 августа, основателя Telegram взяли под судебный надзор. Ему запретили покидать территорию Франции и обязали являться в полицейский участок два раза в неделю.