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12:41, 29 августа 2024Интернет и СМИ

В Кремле высказались о гражданстве Дурова

Песков: Москва считает Дурова гражданином РФ и готова оказывать ему содействие

Фото: Albert Gea / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает основателя Telegram Павла Дурова гражданином РФ. Об этом пишет РИА Новости

«Мы, конечно же, считаем его гражданином России», — сказал пресс-секретарь президента России, общаясь с журналистами. Песков добавил, что Москва при необходимости в меру своих возможностей готова оказывать Дурову содействие, как и любому другому гражданину страны.

В среду, 28 августа, основателя Telegram взяли под судебный надзор. Ему запретили покидать территорию Франции и обязали являться в полицейский участок два раза в неделю.

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      Маргарита Щигарева
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