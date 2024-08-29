Режим повышенной готовности ввели в Каменске из-за горящей второй день нефтебазы

В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за нефтебазы

В Каменском районе Ростовской области, где второй день горит нефтебаза, ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава района Владимир Савин в Telegram-канале.

«В связи с пожаром на участке топливного склада в результате атаки БПЛА в Каменском районе введен режим повышенной готовности. Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно», — заверил он.

По словам главы района, власти оказывают все необходимую помощь. К месту происшествия организован подвоз питьевой воды и продуктов питания, а также средств первой необходимости и медикаментов.

28 августа губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся топливный склад. По его данным, никто не пострадал.

На следующую ночь сообщалось о взрыве на нефтебазе — его сняли на видео. Жители рассказали, что они слышали гулкий взрыв. Причиной этого могла быть разгерметизация резервуара из-за пожара на НПЗ. Угрозы жилым домам нет, заверили власти.