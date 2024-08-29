Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:34, 29 августа 2024Россия

Режим повышенной готовности ввели в Каменске из-за горящей второй день нефтебазы

В Каменском районе ввели режим повышенной готовности из-за нефтебазы

Кадр: Telegram-канал Don Mash

В Каменском районе Ростовской области, где второй день горит нефтебаза, ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава района Владимир Савин в Telegram-канале.

«В связи с пожаром на участке топливного склада в результате атаки БПЛА в Каменском районе введен режим повышенной готовности. Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно», — заверил он.

По словам главы района, власти оказывают все необходимую помощь. К месту происшествия организован подвоз питьевой воды и продуктов питания, а также средств первой необходимости и медикаментов.

28 августа губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся топливный склад. По его данным, никто не пострадал.

На следующую ночь сообщалось о взрыве на нефтебазе — его сняли на видео. Жители рассказали, что они слышали гулкий взрыв. Причиной этого могла быть разгерметизация резервуара из-за пожара на НПЗ. Угрозы жилым домам нет, заверили власти.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве сообщили об обесточивании четырех энергоблоков на украинских АЭС

      Российские девелоперы пошли на скидки ради подъема продаж

      Популярная блогерша ответила на обвинения в педофилии и связи с 15-летним актером

      Известный правозащитник найден без признаков жизни в российском городе

      Турецкий госбанк перестал открывать рублевые счета

      В Молдавии раскритиковали Санду за поддержку Украины в конфликте

      Не подозревавшая о беременности до начала схваток женщина родила в палатке

      Объяснены сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной

      Режим повышенной готовности ввели в Каменске из-за горящей второй день нефтебазы

      Банк России оценил влияние ключевой ставки на экономику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше