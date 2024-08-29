Россиянка прошла 50 километров для спасения от ВСУ и рассказала о стрельбе, ракетах и БПЛА

Жительница Суджи прошла 50 километров, чтобы спастись от украинских войск

Жительница Суджи Курской области Наталья прошла 50 километров, чтобы выйти из контролируемой украинскими войсками зоны и сообщила, что по пути слышала стрельбу и видела летящие ракеты и беспилотные летальные аппараты (БПЛА). Рассказ россиянки о спасении из города приводит издание Readovka в Telegram-канале.

По словам россиянки, у ее соседей были автомобили, поэтому они успели вовремя эвакуироваться, но она заметила появление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) слишком поздно. Чтобы спастись, она решила уходить из города пешком.

Как рассказала Наталья, в пути она приняла украинских солдат за россиян и захотела попросить у них воды, но после осознания ошибки передумала и продолжила путь. «Пошла в лесок, там блуждала (...) И ракеты летали, и стреляли, квадрокоптер летал над головой. Они (ВСУ) жгли все на своем пути», — вспоминает Наталья.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.