В ЕС решили перенести заседание из Будапешта в Брюссель из-за политики Венгрии

Боррель: заседание глав МИД ЕС перенесут в Брюссель из-за политики Венгрии

Заседание глав МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) перенесут из Будапешта в Брюссель из-за противоречия позиции Венгрии общеевропейской политике. Об этом заявил глава верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Я счел, что гораздо уместнее будет провести эту встречу в Брюсселе, так как ряд позиций, заявленных венгерским правительством, противоречат общей политике ЕС», — сказал он.

После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию Еврокомиссия призвала своих комиссаров пропускать встречи, организованные под венгерским председательством в Совете Евросоюза. Бойкот Венгрии вызвал ряд разногласий между европейскими странами: часть из них присоединились, другие же выбрали игнорировать данный призыв.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на это назвал Евросоюз «брюссельской фабрикой лжи». Свои слова дипломат объяснил тем, что лидеры объединения таким образом препятствуют мирной инициативе венгерского премьер-министра Орбана по урегулированию конфликта на Украине.

29 августа издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что министры финансов стран ЕС планируют бойкотировать встречу в Венгрии 13 сентября из-за «любви Будапешта к России».