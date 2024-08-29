В «Газпроме» заявили о резком росте мирового спроса на газ

Глава «Газпрома» Миллер: мировой спрос на газ вырос почти на 55 млрд кубометров

По итогам первых восьми месяцев 2024 года мировой спрос на газ вырос почти на 55 миллиардов кубометров в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, его слова приводит Telegram-канал российского энергохолдинга.

Глава «Газпрома» заявил, что вышеуказанная оценка является предварительной. При этом рост потребления этого вида топлива, как уточнил Миллер, фиксируется не во всех регионах мира. Так, в странах Евросоюза (ЕС) и Великобритании за данный период времени показатель упал на 10 миллиардов кубометров в годовом выражении.

Глава «Газпрома» добавил, что природный газ является доступным и надежным источником энергии. Это подтверждает стабильный рост спроса на данный вид топлива в России, странах Глобального Юга и государствах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), резюмировал Миллер.

После начала боевых действий на Украине и резкого снижения поставок в Европу главным покупателем российского природного газа стал Китай. Ранее в «Газпроме» заявили об установлении очередного рекорда суточных поставок трубопроводного топлива в эту азиатскую страну. Новый максимум был зафиксирован 27 июля.

В настоящее время трубопроводные поставки осуществляются по «Силе Сибири», ежегодная максимальная мощность которой оценивается в 38 миллиардов кубометров. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) ранее сообщили, что объемы прокачки топлива по этому направлению выросли на 35 процентов по итогам января-июня, а к концу года они могут превысить 30 миллиардов. В свою очередь, по словам Миллера, с выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную мощность Россия сможет отправлять в КНР ежегодно порядка 48 миллиардов кубометров.

Однако к реализации главного российско-китайского проекта в области энергетики — трубопровода «Сила Сибири — 2» — стороны до сих пор не приступили. Несмотря на заверения властей РФ в прогрессе по этому вопросу, коммерческие детали контракта (стоимость поставок, объемы) все еще не определены. Газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что главным камнем преткновения является вопрос цены прокачки. Китай пытается продавить выгодные для себя условия сделки, подразумевающие в том числе низкие цены на поставляемое из РФ топливо, и не хочет идти на уступки «Газпрому».