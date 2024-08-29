В Кремле заявили о находящихся на выходе поручениях по борьбе с инфляцией

Песков: поручения по борьбе с инфляцией в РФ готовятся, они находятся на выходе

Поручения, касающиеся борьбы с инфляцией и кредитным перегревом, сейчас готовятся, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, действительно, эти поручения готовятся, они на выходе», — сообщил представитель Кремля, уточнив, что в первую очередь поручения адресуют правительству, но профильные специалисты из администрации президента тоже «принимают участие в этой работе».

Совещание, по итогам которого поручения готовятся к обнародованию, состоялось в понедельник, 26 августа. После него Песков уже отмечал, что «Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности».

На своем июльском заседании Банк России поднял не только ключевую ставку (с 16 до 18 процентов годовых), но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а в конце июля достиг 6,5-7 процентов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции, остановить которую можно будет только ценой глубокой рецессии.