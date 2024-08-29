Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:41, 29 августа 2024Экономика

В Кремле заявили о находящихся на выходе поручениях по борьбе с инфляцией

Песков: поручения по борьбе с инфляцией в РФ готовятся, они находятся на выходе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Поручения, касающиеся борьбы с инфляцией и кредитным перегревом, сейчас готовятся, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Да, действительно, эти поручения готовятся, они на выходе», — сообщил представитель Кремля, уточнив, что в первую очередь поручения адресуют правительству, но профильные специалисты из администрации президента тоже «принимают участие в этой работе».

Совещание, по итогам которого поручения готовятся к обнародованию, состоялось в понедельник, 26 августа. После него Песков уже отмечал, что «Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности».

На своем июльском заседании Банк России поднял не только ключевую ставку (с 16 до 18 процентов годовых), но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а в конце июля достиг 6,5-7 процентов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции, остановить которую можно будет только ценой глубокой рецессии.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие раскрыло схему обогащения задержанного за коррупцию генерала Попова

      Три казахстанских банка остановили работу с «Золотой короной»

      Банк России опубликовал прогнозы развития экономики на ближайшие годы

      США и Китай обсудили решение конфликта на Украине

      У задержанного замминистра обороны России Попова прошли обыски

      Песков заявил об успешном решении Россией и Китаем проблемы недружественного окружения

      Бывшего замминистра обороны Попова задержали по показаниям других фигурантов

      Удвоение МРОТ включат в нацпроект «Кадры»

      Жена Буйнова отреагировала на сообщения о госпитализации артиста

      Маск назвал условие бесплатного доступа к Starlink по всему миру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше