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13:00, 27 августа 2024Экономика

В Кремле высказались о ситуации с инфляцией

Песков рассказал о мерах ЦБ и кабмина РФ по борьбе с инфляцией

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Перечень поручений Владимира Путина для снижения инфляционной напряженности будет обнародован в самые сжатые сроки. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».

В понедельник, 26 августа, глава государства отметил, что властям нужно принимать скоординированные меры для борьбы с инфляцией, действуя в сложившейся ситуации системно.

Во вторник представитель Кремля указал, что показатель роста цен находится в России выше целевых уровней. «Наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности», — высказался он.

На своем июльском заседании Банк России поднял не только ключевую ставку (с 16 до 18 процентов годовых), но и прогноз по инфляции в 2024 году. В апреле он составлял 4,3-4,8 процента, а в конце июля достиг 6,5-7 процентов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина констатировала, что экономика страны все еще находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции, остановить которую можно будет только ценой глубокой рецессии.

Комментируя максимальный с начала года рост потребительских цен в июле, в ЦБ отметили, что для снижения инфляции «требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий». Аналитики, в свою очередь, допускают, что ключевая ставка может вырасти до 20 процентов уже в сентябре, если в августе темпы роста цен в России не замедлятся.

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      Дмитрий Воронин
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