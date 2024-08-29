В Курской области отменили штрафы с камер за нарушения ПДД

Спикер МВД Волк: в Курской области не штрафуют по камерам за нарушение ПДД

В Курской области автомобилистов не штрафуют автоматически по камерам за нарушение ПДД. Об отмене штрафов рассказала в Telegram-канале официальный спикер МВД Ирина Волк.

По словам представителя министерства, все штрафы, которые были выписаны с момента вторжения Вооруженных сил Украины на территорию области 6 августа по 8 августа, были отменены, а с 8 августа вовсе не выписывались, так как нарушения правил часто подпадали под статью «Крайняя необходимость».

При этом, как отметила Ирина Волк, в случае грубого нарушения плавил МВД оставляет за собой право штрафовать водителей.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.