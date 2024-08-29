В России высказались о медальных ожиданиях от выступлений паралимпийцев

Депутат Журова: у россиян на Паралимпиаде точно будет больше медалей, чем на ОИ

Российские атлеты выступят достойно на Паралимпиаде, считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о медальных ожиданиях от выступлений паралимпийцев.

«Сейчас достаточно большое количество наших спортсменов поехало. Наша паралимпийская сборная всегда выступала достойно. Их уже столько раз отстраняли, поэтому им очень хочется проявить себя. Я надеюсь, они достойно выступят», — сказала депутат.

По мнению парламентария, паралимпийцы смогут завоевать гораздо больше наград, чем российские атлеты на Олимпиаде, которые получили лишь одну серебряную медаль.

Здесь точно будет больше. Там некому было выступать, там было 15 человек. Международный олимпийский комитет (МОК) сделал все, чтобы никто не претендовал на медали. Был расчет, чтобы они не завоевали медали Светлана Журова депутат Госдумы, олимпийская чемпиолнка

Она отметила, что многих спортсменов из России не допустили до Олимпиаду, однако к паралимпийцам не стали применять такие жесткие санкции.

Вечером 28 августа в Париже прошла торжественная церемония открытия Паралимпийских игр. Парад спортсменов прошел по Елисейским полям до площади Согласия. Старт соревнованиям дал президент Франции Эммануэль Макрон. Турнир завершится 8 сентября. Россияне участвуют в Паралимпиаде в нейтральном статусе. До Игр допустили 90 российских атлетов.