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16:12, 29 августа 2024Спорт

Врач назвал оптимальный возраст для начала занятий спортом для ребенка

Фото: Adrià Crehuet Cano / Unsplash

Врач высшей категории Александр Горячев назвал оптимальный возраст, в котором ребенку стоит начинать заниматься спортом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, это 6 лет. «При этом отдавать ребенка нужно не в те секции, куда хотят родители, а в то спортивное направление, которое подходит ребенку по росту, весу и психоэмоциональному развитию», — заявил Горячев.

Врач также напомнил о важности занятий спортом и физической культурой. «Это укрепляет иммунитет, улучшает внимание и познавательные способности детей. Ребенок становится более выносливым, у него формируется стойкий спортивный характер», — отметил Горячев.

Ранее фитнес-тренер Игорь Молот назвал способ быстро проверить уровень физической подготовки. Он предложил выполнить тренировку и по ее итогам определить спортивное состояние.

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      Алексей Гусев
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