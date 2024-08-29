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05:29, 29 августа 2024Россия

В ядерном центре рассказали о работе России над ядерным оружием

Герой Костюков: ученые России работают над ядерным оружием ради обеспечения мира

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россия, как раньше СССР, работает над ядерным оружием ради обеспечения мира, заявил директор Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Герой России Валентин Костюков. Об это пишет «Национальная оборона».

По его словам, США атомная бомба официально рассматривалась как средство диктата. «Я не был солдатом на той войне, но чувствовал себя солдатом этой, научно-технической (Курчатов иногда говорил: "Мы солдаты". И это была не только фраза)"», — добавил он.

По мнению эксперта, ученые по-прежнему работаем на дело мира и обеспечение глобальной стабильности.

15 февраля американские СМИ сообщили о якобы имеющихся у России планах разместить ядерное оружие в космосе.

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      Марина Совина
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