Еврокомиссара обвинили в призывах к политической цензуре

В ЕП обвинили еврокомиссара Бретона в призывах к политической цензуре

Член Европарламента (ЕП) от Польши Марцин Сипневский обвинил комиссара Евросоюза (ЕС) по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона в призывах к политической цензуре и ограничении свободы выражения мнений. Об этом говорится в обращении Сипневского к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

«12 августа 2024 года комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон опубликовал письмо, адресованное Илону Маску, на X. Это было до интервью Илона Маска Дональду Трампу. В письме комиссар выразил обеспокоенность тем, что интервью в прямом эфире может привести к тому, что граждане государств-членов получат доступ к вредоносному контенту», — напомнил парламентарий.

Из содержания письма складывается впечатление, что комиссар призывает к цензуре, в частности, политического контента Марцин Сипневский член Европарламента (ЕП) от Польши

В связи с этим он спрашивает у ЕК, является ли мнение еврокомиссара официальной позицией Комиссии. «Ожидает ли Комиссия, что X и подобные порталы будут подвергать цензуре все типы контента, включая интервью и прямые трансляции? Какой формы вмешательства в контент Комиссия ожидает от X и аналогичных порталов, чтобы избежать штрафных санкций, упомянутых комиссаром Бретоном?» — спросил он.

12 августа Бретон рассказал, что направил Илону Маску накануне трансляции в сети интервью с Дональдом Трампом письмо с предупреждением об ответственности за «вредоносный контент». Он уточнил, что в своем послании он напомнил бизнесмену о необходимости соблюдать принятый в ЕС закон о цифровых услугах в отношении своевременного удаления вредоносного контента, а также соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма в подаче какой-либо информации.

Сам Маск, комментируя сообщение еврокомиссара, сравнил его с известным комедийным персонажем. Предприниматель подчеркнул, что Бретон всегда напоминает ему французского насмешника из знаменитой своим абсурдистским юмором британской комик-группы «Монти Пайтон».

Позднее чиновники ЕС испугались обратного эффекта от письма еврокомиссара, о чем со ссылкой на источники сообщило издание Financial Times. «Европейские чиновники в частном порядке заявили, что опасаются обратного эффекта от письма Бретона. По их мнению, подобное действие могло еще больше спровоцировать вспыльчивого Маска», — говорилось в публикации.