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13:36, 14 августа 2024Мир

В ЕС испугались ответной реакции Маска на письмо еврокомиссара

FT: в ЕС испугались обратного эффекта от письма еврокомиссара Бретона Маску

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Чиновники в Европейском союзе (ЕС) испугались обратного эффекта от письма еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, которое он направил американскому миллиардеру Илону Маску перед интервью с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Европейские чиновники в частном порядке заявили, что опасаются обратного эффекта от письма Бретона. По их мнению, подобное действие могло еще больше спровоцировать вспыльчивого Маска», — пишет газета.

Издание также привело слова европейских чиновников, которые резюмировали, что письмо Бретона Маску было «бесполезным».

12 августа Тьерри Бретон рассказал, что направил Илону Маску накануне трансляции в сети интервью с Дональдом Трампом письмо с предупреждением об ответственности за «вредоносный контент». Он уточнил, что в своем послании он напомнил бизнесмену о необходимости соблюдать принятый в ЕС закон о цифровых услугах в отношении своевременного удаления вредоносного контента, а также соблюдения свободы слова и обеспечения плюрализма в подаче какой-либо информации.

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      Дарья Устьянцева
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