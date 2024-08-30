Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Завтра
04:00 (Мск)
Арина Соболенко
US Open (ж)
Венеция
Сегодня
19:30 (Мск)
Торино
Италия — Серия А|3-й тур
Унион
Сегодня
21:30 (Мск)
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|2-й тур
Интер М
Сегодня
21:45 (Мск)
Аталанта
Италия — Серия А|3-й тур
Енисей
Завтра
10:00 (Мск)
Балтика
Россия — Мелбет Первая лига|8-й тур
Уфа
Завтра
12:30 (Мск)
Торпедо М
Россия — Мелбет Первая лига|8-й тур
16:11, 30 августа 2024Спорт

Экс-игрок «Локомотива» рассказал об угрозах после призыва к ВСУ убивать мирное население

Алиев рассказал об угрозах после призыва к ВСУ убивать мирное население

Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Алиев в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказал о том, как подписчики отреагировали на его призыв к ВСУ убивать мирное население в Курской области.

По словам экс-игрока, ему в большом количестве начали поступать угрозы. «Кого вы хотите испугать? Где мне ходить оглядываться, в Украине? Петушки взбунтовались», — заявил Алиев.

Ранее стало известно, что Алиева в России объявили в розыск. Спортсмен подозревается в совершении преступления по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

О высказывании Алиева стало известно ранее 30 августа. Игрок призвал ВСУ к убийству мирных жителей в Курской области, а также пожелал украинским военным дальнейшего продвижения в российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий ВСУ пригрозил депутату Рады из-за информации о потере F-16. Она напомнила ему еще о двух инцидентах

      Егор Крид снялся в образе Эдварда Каллена из «Сумерек»

      Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит»

      В подконтрольной ВСУ части ДНР раскритиковали Зеленского

      В США заявили о применении ядерного оружия на Украине

      Экс-игрок «Локомотива» рассказал об угрозах после призыва к ВСУ убивать мирное население

      Юноша от скуки нашел 40 братьев и сестер

      Российские войска атаковали склад ВСУ с беспилотниками в Харькове

      Уникальную средневековую постройку обнаружили в России

      Минфин оценил доходы бюджета от изменения налоговой системы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше