Экс-игрок «Локомотива» рассказал об угрозах после призыва к ВСУ убивать мирное население

Алиев рассказал об угрозах после призыва к ВСУ убивать мирное население

Бывший футболист московского «Локомотива» Александр Алиев в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) рассказал о том, как подписчики отреагировали на его призыв к ВСУ убивать мирное население в Курской области.

По словам экс-игрока, ему в большом количестве начали поступать угрозы. «Кого вы хотите испугать? Где мне ходить оглядываться, в Украине? Петушки взбунтовались», — заявил Алиев.

Ранее стало известно, что Алиева в России объявили в розыск. Спортсмен подозревается в совершении преступления по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

О высказывании Алиева стало известно ранее 30 августа. Игрок призвал ВСУ к убийству мирных жителей в Курской области, а также пожелал украинским военным дальнейшего продвижения в российском регионе.