Налоговая приостановила операции по счетам соратника Дурова

ФНС приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Перекопского

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам соратника Павла Дурова, вице-президента Telegram Ильи Перекопского. Об этом стало известно РИА Новости.

Уточняется, что Перекопский выступал учредителем в компаниях ООО «Орден магических технологий» и ООО «Погребок у Докичева», которые уже ликвидированы.

По данным агентства, движение средств заблокировано на счетах в трех разных банках. «Причиной стали непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган, а также неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности», — говорится в материале.

Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков на фоне задержания Дурова во Франции предположил, что управление Telegram может временно перейти Перекопскому. Зыков указал, что вице-президент Telegram также являлся партнером Дурова по соцсети «ВКонтакте».

В субботу, 24 августа, Дурова задержали в парижском аэропорту по прибытии из Азербайджана. По версии следствия, он является соучастником преступлений, совершаемых посредством Telegram. В среду бизнесмена взяли под судебный надзор. У Дурова изъяли все паспорта, обязали жить по определенному судом адресу и являться в полицейский участок два раза в неделю. Кроме того, основателю Telegram нужно будет внести залог в размере пяти миллионов евро.