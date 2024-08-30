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13:04, 30 августа 2024Интернет и СМИ

Налоговая приостановила операции по счетам соратника Дурова

ФНС приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Перекопского
Илья Перекопский

Илья Перекопский. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам соратника Павла Дурова, вице-президента Telegram Ильи Перекопского. Об этом стало известно РИА Новости.

Уточняется, что Перекопский выступал учредителем в компаниях ООО «Орден магических технологий» и ООО «Погребок у Докичева», которые уже ликвидированы.

По данным агентства, движение средств заблокировано на счетах в трех разных банках. «Причиной стали непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган, а также неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности», — говорится в материале.

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Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков на фоне задержания Дурова во Франции предположил, что управление Telegram может временно перейти Перекопскому. Зыков указал, что вице-президент Telegram также являлся партнером Дурова по соцсети «ВКонтакте».

В субботу, 24 августа, Дурова задержали в парижском аэропорту по прибытии из Азербайджана. По версии следствия, он является соучастником преступлений, совершаемых посредством Telegram. В среду бизнесмена взяли под судебный надзор. У Дурова изъяли все паспорта, обязали жить по определенному судом адресу и являться в полицейский участок два раза в неделю. Кроме того, основателю Telegram нужно будет внести залог в размере пяти миллионов евро.

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      Маргарита Щигарева
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