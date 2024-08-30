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13:08, 30 августа 2024Спорт

Отец призвавшего ВСУ к убийству мирных жителей Алиева рассказал об общении с сыном

Отец призвавшего к убийству мирных жителей Алиева заявил, что не общается с ним
Александр Алиев

Александр Алиев. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Александр Алиев-старший, отец бывшего футболиста московского «Локомотива» Александра Алиева, рассказал об общении с сыном. Его слова приводит RT.

Он отметил, что не разговаривает с экс-игроком. По словам Алиеваа-старшего, контакты сына с семьей прекратились 28 февраля 2022 года.

О высказывании Алиева-младшего стало известно ранее 30 августа. Игрок призвал ВСУ к убийству мирных жителей в Курской области, а также пожелал украинским военным дальнейшего продвижения в российском регионе.

Алиев родился в Хабаровске, на данный момент бывший футболист живет в Киеве. Его родители проживают на территории России.

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      Алексей Гусев
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