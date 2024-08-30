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08:15, 30 августа 2024Спорт

Тренер дал пять советов для сохранения здоровья и красоты

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер и нутрициолог Александр Ткачев дал пять советов, которые помогут сохранить здоровье и красоту. Его слова приводит Life.ru.

В первую очередь Ткачев рекомендовал следить за сном. «Регулярный и качественный сон нормализует выработку гормона голода и гормона насыщения, а недостаточный сон ведет к неизбежному обжорству и постоянному голоду», — заявил он. Тренер отметил, что для похудения важно высыпаться, а для избавления от морщин и препятствования их появлению лучше спать на спине.

Далее эксперт предложил делать тренировки на ноги. По его словам, в этот момент вместе с кислородом в ткани поступают питательные вещества, играющие важную роль в метаболизме кожи. Также он рекомендовал выполнять лимфодренажную дыхательную гимнастику.

Следующий важный пункт — кардионагрузки. «Кардиоразминка с высоким пульсом перед силовой тренировкой помогает поддерживать здоровье сердца, подготавливает его к работе на высоких оборотах», — объяснил Ткачев.

Наконец, специалист подчеркнул важность правильного питания. Он посоветовал добавить в рацион как можно больше белка и овощей и не использовать низкокалорийные диеты, которые портят тело и лицо.

Ранее фитнес-тренер Елена Соболь посоветовала простые упражнения для улучшения настроения. «Самым простым способом будут кардионагрузки, например, бег, велосипед, ходьба или танцы», — поделилась тренер.

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      Дарья Коршунова
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