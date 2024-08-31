Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» прокомментировала сообщения о том, что участник специальной военной операции (СВО) Артем Бучин, убивший сожительницу с ребенком в Пермском крае, был бойцом ЧВК. Там назвали эту информацию ложью и информационной атакой.
Набор заключенных для участия в СВО был остановлен компанией задолго до того, как Артем Бучин мог подписать контракт
Бучин расправился с сожительницей и ее ребенком в конце августа
Тела 28-летней женщины и ее дочери 2017 года рождения были обнаружены 29 августа в одной из квартир в городе Чусовой. В расправе над ними заподозрили сожителя убитой Артема Бучина, ранее судимого за аналогичное преступление. На следующий день МВД разослало по отделам полиции ориентировку на рыжеволосого хромого мужчину, а спустя еще день Бучина задержали недалеко от дома отца. Вскоре его доставили на допрос в военную полицию.
Подозреваемый рассказал, что причиной расправы стала ревность: он считал, что Екатерина изменяла ему, пока он находился в зоне СВО. Бучин напал на женщину на улице, увел ее в заросли, изнасиловал, а затем забил камнем.
Убитая была сиротой, деньги на ее похороны собирала подруга. У Екатерины остался маленький сын, ребенок Бучина. По словам близких, сейчас мальчик находится у сестры задержанного.
Ранее военный был судим за убийство медсестры
В августе 2022 года Бучин расправился с 23-летней медсестрой из Чусового Татьяной Рекутиной. Тогда он рассказывал, что встретил девушку на улице, она попросила его показать остановку транспорта, и он повел ее через лесополосу. Рекутиной это показалось подозрительным, и она ударила его сумкой, после чего Бучин разозлился и задушил медсестру. По версии следствия, перед убийством преступник изнасиловал ее и потом ударил камнем по голове. Татьяна погибла от травм. У жертвы Бучина остался маленький ребенок.
Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы, однако уже в ноябре 2023 года стало известно, что его помиловали и отправили на СВО. Собеседник 59.ru в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.
По действующим правилам, в случае, если участники совершили на СВО героический подвиг или получили серьезное ранение, они имеют право быть отправлены домой
Мать убитой медсестры сообщила, что Бучин прекратил выплаты по искам. Последний перевод в размере 13 тысяч 700 рублей поступил от него в сентябре 2023-го.