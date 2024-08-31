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20:14, 31 августа 2024Силовые структуры

Помилованный россиянин, которого называли вагнеровцем, расправился с женщиной и ребенком. ЧВК сделала заявление о нем

ЧВК «Вагнер» заявила, что Артем Бучин не был бойцом компании

Кадр: СУ СК РФ по Пермскому краю

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» прокомментировала сообщения о том, что участник специальной военной операции (СВО) Артем Бучин, убивший сожительницу с ребенком в Пермском крае, был бойцом ЧВК. Там назвали эту информацию ложью и информационной атакой.

Набор заключенных для участия в СВО был остановлен компанией задолго до того, как Артем Бучин мог подписать контракт

ЧВК «Вагнер»

Бучин расправился с сожительницей и ее ребенком в конце августа

Тела 28-летней женщины и ее дочери 2017 года рождения были обнаружены 29 августа в одной из квартир в городе Чусовой. В расправе над ними заподозрили сожителя убитой Артема Бучина, ранее судимого за аналогичное преступление. На следующий день МВД разослало по отделам полиции ориентировку на рыжеволосого хромого мужчину, а спустя еще день Бучина задержали недалеко от дома отца. Вскоре его доставили на допрос в военную полицию.

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

Подозреваемый рассказал, что причиной расправы стала ревность: он считал, что Екатерина изменяла ему, пока он находился в зоне СВО. Бучин напал на женщину на улице, увел ее в заросли, изнасиловал, а затем забил камнем.

Убитая была сиротой, деньги на ее похороны собирала подруга. У Екатерины остался маленький сын, ребенок Бучина. По словам близких, сейчас мальчик находится у сестры задержанного.

Ранее военный был судим за убийство медсестры

В августе 2022 года Бучин расправился с 23-летней медсестрой из Чусового Татьяной Рекутиной. Тогда он рассказывал, что встретил девушку на улице, она попросила его показать остановку транспорта, и он повел ее через лесополосу. Рекутиной это показалось подозрительным, и она ударила его сумкой, после чего Бучин разозлился и задушил медсестру. По версии следствия, перед убийством преступник изнасиловал ее и потом ударил камнем по голове. Татьяна погибла от травм. У жертвы Бучина остался маленький ребенок.

Мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы, однако уже в ноябре 2023 года стало известно, что его помиловали и отправили на СВО. Собеседник 59.ru в правоохранительных органах подтвердил эту информацию.

По действующим правилам, в случае, если участники совершили на СВО героический подвиг или получили серьезное ранение, они имеют право быть отправлены домой

источник 59.ru

Мать убитой медсестры сообщила, что Бучин прекратил выплаты по искам. Последний перевод в размере 13 тысяч 700 рублей поступил от него в сентябре 2023-го.

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      Варвара Кошечкина
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