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15:32, 31 августа 2024Силовые структуры

ЧВК «Вагнер» прокомментировала сообщение о двойном убийстве бойцом компании

ЧВК «Вагнер» опровергла сообщения о причастности Артема Бучина к компании
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» прокомментировала сообщения о том, что боец ЧВК Артем Бучин убил сожительницу с ребенком в Пермском крае. Заявление компании опубликовано в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

В ЧВК назвали информацию о причастности Бучина к компании ложью. «Набор заключенных для участия в СВО был остановлен компанией задолго до того, как Артем Бучин мог подписать контракт», — объяснили там.

Женщина с дочерью с признаками с насилия и без признаков жизни были обнаружены в одной из квартир в городе Чусовой Пермского края в четверг, 29 августа. В расправе заподозрили 27-летнего участника специальной военной операции Артема Бучина. Утром 31 августа его задержали недалеко от дома отца и доставили на допрос в военную полицию.

Также сообщалось, что Бучин ранее уже был арестован за аналогичное преступление: в 2022 году его приговорили к 20 годам лишения свободы, но в колонии строгого режима он заключил контракт с ЧВК.

Вскоре он был помилован и приехал в Пермский край. Предполагалось, что 13 сентября преступник вернется в зону боевых действий.

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      Варвара Кошечкина
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