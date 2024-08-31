Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:09, 31 августа 2024Мир

В США призвали Украину не ждать новых поставок американских ракет

CNN: ВСУ не должны ждать от США поставок ракет ATACMS из-за ограниченных запасов

Фото: Defense Ministry / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не должны ждать от США новых поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, так как американские запасы с этими вооружениями очень ограничены, а производство новых занимает большое количество времени. Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника.

«США ясно дали понять, что Киеву не следует ожидать новых поставок ATACMS из-за ограниченного количества таких ракет на американских складах и длительного времени производства этого оружия», — говорится в материале.

Ранее источники CNN рассказали, что в Вашингтоне хотят, чтобы ВСУ с помощью ракет ATACMS атаковали Крым, а не Курскую область. Использовать имеющийся запас вооружений для ударов по Крыму предложили в связи с ограниченным количеством ракет, которые США поставляют Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о беспрецедентном продвижении России к Красноармейску

      Кадыров показал уничтожение западной техники под Курском

      На российской фабрике кормов нашли причину массового отравления собак и кошек

      Жители российского города поместили портреты Пригожина возле незакрытых коллекторов

      Нидерланды отправят Украине под три десятка бронированных амфибий Viking

      ЦСКА обыграл новичка РПЛ

      В США призвали Украину не ждать новых поставок американских ракет

      Названо количество пострадавших в результате жесткой посадки Ан-2

      Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве локализовали

      В США признали неудачу ВСУ в попытке остановить Российскую армию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше