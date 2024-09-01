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11:23, 1 сентября 2024Спорт

Адиев покинул пост главного тренера «Ахмата»

Магомед Адиев покинул пост главного тренера «Ахмата»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Магомед Адиев покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата». Об этом специалист сообщил «Матч ТВ».

По словам тренера, это произошло после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Акрона» (0:0). «Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем», — добавил Адиев.

Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля. До конца мая он совмещал посты в клубе и сборной Казахстана, а затем покинул национальную команду.

«Ахмат» в нынешнем сезоне не одержал ни одной победы. Команда с пятью очками находится на 15-м месте в турнирной таблице.

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      Алексей Гусев
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