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15:26, 2 сентября 2024Силовые структуры

Бывшим сотрудникам журналистки Собчак снизили сроки за вымогательство у главы «Ростеха»

Мосгорсуд смягчил приговор экс-сотрудникам Собчак за вымогательство у Чемезова

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Мосгорсуд смягчил приговор бывшим сотрудникам Telegram-каналов журналистки Ксении Собчак, осужденным за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По итогам рассмотрения апелляционных жалоб на приговор Хамовнического суда столицы снижено наказание с семи до пяти лет лишения свободы Тамерлану Бигаеву и Ариану Романовскому. Также на два года сокращен срок коммерческому директору Собчак Кириллу Суханову — с 7,5 до 5,5 года заключения.

12 февраля их признали виновными в том, что требовали 11 миллионов рублей за нераспространение компрометирующих материалов о Чемезове. Собчак назвала приговор несоразмерным.

Суханов признал вину частично, Кузьмин и Бигаев полностью отрицали свою причастность к преступлению.

Адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Малютов заявил, что Собчак в деле о вымогательстве никем не проходила — ни свидетелем, ни очевидцем. Ее даже в суд не вызывали, добавил он.

Скандал с вымогательством у главы «Ростеха» Сергея Чемезова разгорелся осенью 2022 года, когда были задержаны Суханов, Кузьмин и Бигаев. Их обвинили в совершении преступления, потерпевшим по которому стал Чемезов.

Обвиняемые дали показания о том, что выполняли указания своей начальницы Ксении Собчак. После этого появилась информация, что журналистка стала подозреваемой по делу.

В тот момент Собчак уехала из России, но вернулась через пару недель, а постановление о ее привлечении к делу в качестве подозреваемой было отменено. 17 ноября 2022 года журналистка принесла извинения главе «Ростеха». Она добавила, что Суханов, Кузьмин и Бигаев также искренне сожалеют о содеянном.

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      Любовь Ширижик
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