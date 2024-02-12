Бывших сотрудников Ксении Собчак осудили за вымогательство у главы «Ростеха». Почему приговор считают слишком строгим?
Хамовнический суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Как установили следствие и суд, сотрудники Telegram-каналов журналистки Ксении Собчак требовали эти деньги за нераспространение компрометирующих материалов о Чемезове.
Трое фигурантов получили сроки от 7 до 7,5 года колонии строгого режима. При этом сама Собчак уже назвала приговор несоразмерным.
Экс-коллег журналистки Собчак признали виновными в вымогательстве
Хамовнический суд Москвы осудил бывшего коммерческого директора холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова, главного редактора журнала Tatler и владельца Telegram-канала «Тушите свет» Ариана Романовского (настоящая фамилия Кузьмин), а также журналиста Тамерлана Бигаева.
Суд установил, что они вступили в сговор ради вымогательства денег у гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Осужденные требовали в общей сложности 11 миллионов рублей за удаление компрометирующей и дискредитирующей информации о Чемезове в Telegram-канале, принадлежащем Собчак.
Кроме того, вымогатели обещали не распространять эту информацию в течение года после получения денег. В итоге суд приговорил Суханова к 7,5 года лишения свободы, остальные получили по 7 лет колонии строгого режима. Прокурор запрашивал для них от 7,5 до 8 лет колонии.
Суханов признал вину частично, Кузьмин и Бигаев полностью отрицали свою причастность к преступлению.
Собчак назвала приговор несправедливым и несоразмерным
После оглашения приговора адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Малютов заявил о намерении обжаловать вердикт в Мосгорсуде. При этом он раскрыл роль самой Ксении Собчак в деле о вымогательстве.
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Между тем журналистка, прежде выступавшая в защиту своих бывших коллег, не пришла в суд на оглашение приговора. Свое отсутствие она объяснила некими причинами.
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Несмотря на свое отсутствие в суде, Собчак сразу же отреагировала на приговор Суханову, Кузьмину и Бигаеву, назвав его несоразмерным.
Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет ????? За что такая несоразмерность ???? Просто отомстить?
Между тем представитель Сергея Чемезова заявил РИА Новости, что «Ростех» просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве и учесть принесенные ими извинения.
Журналистка Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Чемезову
Скандал с вымогательством у главы «Ростеха» Сергея Чемезова разгорелся осенью 2022 года, когда были задержаны Суханов, Кузьмин и Бигаев. Их обвинили в совершении преступления, потерпевшим по которому стал Чемезов.
Обвиняемые дали показания о том, что выполняли указания своей начальницы Ксении Собчак. После этого появилась информация, что журналистка стала подозреваемой по делу.
В тот момент Собчак уехала из России, но вернулась через пару недель, а постановление о ее привлечении к делу в качестве подозреваемой было отменено. 17 ноября 2022 года журналистка принесла извинения главе «Ростеха». Она добавила, что Суханов, Кузьмин и Бигаев также искренне сожалеют о содеянном.