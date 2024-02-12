Бывших сотрудников Ксении Собчак осудили за вымогательство у главы «Ростеха». Почему приговор считают слишком строгим?

В Москве сотрудники Собчак получили до 7,5 года за вымогательство у Чемезова

Хамовнический суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Как установили следствие и суд, сотрудники Telegram-каналов журналистки Ксении Собчак требовали эти деньги за нераспространение компрометирующих материалов о Чемезове.

Трое фигурантов получили сроки от 7 до 7,5 года колонии строгого режима. При этом сама Собчак уже назвала приговор несоразмерным.

Экс-коллег журналистки Собчак признали виновными в вымогательстве

Хамовнический суд Москвы осудил бывшего коммерческого директора холдинга «Oсторожно Media» Кирилла Суханова, главного редактора журнала Tatler и владельца Telegram-канала «Тушите свет» Ариана Романовского (настоящая фамилия Кузьмин), а также журналиста Тамерлана Бигаева.

Суд установил, что они вступили в сговор ради вымогательства денег у гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Осужденные требовали в общей сложности 11 миллионов рублей за удаление компрометирующей и дискредитирующей информации о Чемезове в Telegram-канале, принадлежащем Собчак.

Бывший коммерческий директор медиахолдинга «Oсторожно: Media» Кирилл Суханов (слева на заднем плане), бывший главный редактор журнала Tatler, владелец Telegram-канала «Тушите свет» Ариан Романовский (в центре) и журналист Тамерлан Бигаев (справа) во время заседания суда Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Кроме того, вымогатели обещали не распространять эту информацию в течение года после получения денег. В итоге суд приговорил Суханова к 7,5 года лишения свободы, остальные получили по 7 лет колонии строгого режима. Прокурор запрашивал для них от 7,5 до 8 лет колонии.

Суханов признал вину частично, Кузьмин и Бигаев полностью отрицали свою причастность к преступлению.

Собчак назвала приговор несправедливым и несоразмерным

После оглашения приговора адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Малютов заявил о намерении обжаловать вердикт в Мосгорсуде. При этом он раскрыл роль самой Ксении Собчак в деле о вымогательстве.

Собчак никем не проходит по делу — ни свидетелем, ни очевидцем. Ее даже в суд не вызывали Дмитрий Малютов, адвокат

Между тем журналистка, прежде выступавшая в защиту своих бывших коллег, не пришла в суд на оглашение приговора. Свое отсутствие она объяснила некими причинами.

Ни меня, ни мамы Кирилла [Суханова — прим. «Ленты.ру»] не было в зале — так попросил Кирилл, и на это есть причины Ксения Собчак, журналистка

Журналистка Ксения Собчак Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Несмотря на свое отсутствие в суде, Собчак сразу же отреагировала на приговор Суханову, Кузьмину и Бигаеву, назвав его несоразмерным.

Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет ????? За что такая несоразмерность ???? Просто отомстить? Ксения Собчак, журналистка пост в Telegram-канале «Кровавая барыня»

Между тем представитель Сергея Чемезова заявил РИА Новости, что «Ростех» просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве и учесть принесенные ими извинения.

Журналистка Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Чемезову

Скандал с вымогательством у главы «Ростеха» Сергея Чемезова разгорелся осенью 2022 года, когда были задержаны Суханов, Кузьмин и Бигаев. Их обвинили в совершении преступления, потерпевшим по которому стал Чемезов.

Обвиняемые дали показания о том, что выполняли указания своей начальницы Ксении Собчак. После этого появилась информация, что журналистка стала подозреваемой по делу.

В тот момент Собчак уехала из России, но вернулась через пару недель, а постановление о ее привлечении к делу в качестве подозреваемой было отменено. 17 ноября 2022 года журналистка принесла извинения главе «Ростеха». Она добавила, что Суханов, Кузьмин и Бигаев также искренне сожалеют о содеянном.