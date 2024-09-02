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17:23, 2 сентября 2024Спорт

Игрок «Спартака» рассказал о прощании Соболева с командой

Игрок «Спартака» Литвинов рассказал, что Соболев попрощался с командой в чате
Александр Соболев

Александр Соболев. Фото: Александр Нестеров / РИА Новости

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как перешедший в «Зенит» нападающий Александр Соболев попрощался с командой. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Написал в чат, попрощался. Трогательно? Да нормально», — заявил игрок. Литвинов отметил, что все понимали, что, скорее всего, Соболев перейдет, поэтому он спокойно на это отреагировал. Футболист пожелал бывшему одноклубнику удачи и выступлений без травм.

Ранее стала известна дата дебюта Соболева в «Зените». Форвард примет участие в товарищеском матче против казахстанского «Кайрата», который пройдет в Алма-Ате 8 сентября.

О подписании контракта с 27-летним Соболевым «Зенит» объявил 30 августа. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

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      Дарья Коршунова
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