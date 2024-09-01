Стала известна дата дебюта Соболева в «Зените»

«Зенит»: Александр Соболев начнет заниматься в общей группе 4 сентября

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев начнет заниматься в общей группе 4 сентября. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, футболист занимается на базе в Удельном парке по индивидуальной программе. Отмечается, что Соболев полетит в Казахстан и 8 сентября примет участие в товарищеском матче «Зенита» против казахстанского «Кайрата» в Алма-Ате.

О подписании контракта с 27-летним Соболевым руководство «Зенита» объявило ранее в пятницу, 30 августа. На презентации форварду, помимо игровой футболки сине-бело-голубых, вручили джерси хоккейного СКА. Игрок подчеркнул, что долго ждал трансфера.

Нападающий выступал за «Спартак» с 2020 года. Сумма трансфера Соболева оценивается в 10 миллионов евро.