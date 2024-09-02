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11:49, 2 сентября 2024Культура

Киркоров пообещал узнать у дочери значение слова кринж

Филипп Киркоров не понял, что такое «кринж», и пообещал спросить у дочери

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Певец Филипп Киркоров не знает, что означает слово «кринж». Об этом он сообщил в интервью Пятому каналу на конкурсе «Новая волна — 2024».

Народный артист России признался, что не слышал модного слова, но пообещал проконсультироваться у своей 12-летней дочери Аллы-Виктории.

«Кто тебя научил этому слову? Это вообще не ругательство? Надо загадать желание, когда слышишь что-то в первый раз. Как, кринж?» — заявил Филипп.

Ранее стало известно, что Киркоров готовит к релизу свой 23-минутный клип, в котором также снялись Егор Крид и Анна Асти.

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      Андрей Шеньшаков
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