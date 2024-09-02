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08:25, 2 сентября 2024Спорт

Российская теннисистка назвала США вторым домом

Российская теннисистка Диана Шнайдер назвала США вторым домом

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась об американских болельщиках. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка поблагодарила местных болельщиков за поддержку, заявив, что их эмоции помогли ей выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США. Она назвала США вторым домом.

31 августа Шнайдер вышла в четвертый круг US Open. В третьем раунде спортсменка одержала победу над итальянкой Сарой Эррани со счетом 6:2, 6:2.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Шнайдер в паре с Миррой Андреевой стала серебряной медалисткой. На счету Шнайдер также три победы на турнирах юниорского «Большого шлема» в парном разряде. Спортсменка выиграла US Open с чешкой Луцией Гавличковой, Australian Open — с американкой Клерви Нгунуэ, и Уимблдон — с белоруской Кристиной Дмитрук. С 2022 года россиянка живет и учится в США.

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      Анастасия Борисова
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