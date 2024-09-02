Российская теннисистка назвала США вторым домом

Российская теннисистка Диана Шнайдер назвала США вторым домом

Российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась об американских болельщиках. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка поблагодарила местных болельщиков за поддержку, заявив, что их эмоции помогли ей выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США. Она назвала США вторым домом.

31 августа Шнайдер вышла в четвертый круг US Open. В третьем раунде спортсменка одержала победу над итальянкой Сарой Эррани со счетом 6:2, 6:2.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Шнайдер в паре с Миррой Андреевой стала серебряной медалисткой. На счету Шнайдер также три победы на турнирах юниорского «Большого шлема» в парном разряде. Спортсменка выиграла US Open с чешкой Луцией Гавличковой, Australian Open — с американкой Клерви Нгунуэ, и Уимблдон — с белоруской Кристиной Дмитрук. С 2022 года россиянка живет и учится в США.