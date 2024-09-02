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15:55, 2 сентября 2024Бывший СССР

Российский полковник объяснил военное значение Покровска

Полковник Баранец: военное значение Покровска связано с логистикой ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска наступают на Покровск, потому что этот населенный пункт стал логистическим центром Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военное значение города объяснил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец.

«Одно из его [Киева] преимуществ в этом районе — очень выгодное расположение рубежей обороны. Что и позволяет ВСУ быстро перебрасывать резервы и боеприпасы по самым коротким путям, идущим из Константиновки, Дружковки, Славянска, Селидово, Курахово. Все они пересекаются в Покровске», — рассказал военный.

Он добавил, что после взятия под контроль Покровска, российские войска смогут выйти в тыл последней крупной группировке ВСУ в Донбассе по линии Константиновка — Славянск — Краматорск.

Ранее стало известно о начале штурма Угледара российскими военными. По информации Telegram-канала «Иди и смотри», Вооруженные силы России продвинулись на севере от населенного пункта и начали охватывать город с фланга.

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      Глеб Палехов
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