В деле экс-замминистра Попова заметили необычную деталь

«Царьград»: «черную метку» арестованному экс-замминистру Попову мог выдать Путин

«Черную метку» экс-замминистру Павлу Попову мог выдать президент России Владимир Путин. О необычной детали в деле арестованного генерала сообщает «Царьград» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

Отмечается, что генерал до последнего не верил, что ему придется предстать перед законом, и считал, что за него «будут отвечать нижестоящие». Его мнение якобы не изменилось даже после ареста о хищениях в парке «Патриот» директора Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.

«[Шестеров] считался доверенным лицом Павла Анатольевича. И потом появилась информация, что они пошли на сотрудничество со следствием, частично признали вину, а он все равно был уверен, что к нему не могут возникнуть претензии», — сказал собеседник издания.

Попова уволили 17 июня приказом президента №520. Вместе с ним в отставку отправили первого заместителя Руслана Цаликова, а также замминистра Николая Панкова и Татьяну Шевцову. При этом источник обратил внимание на важную деталь в приказе.

«Был еще один важный знак, который знающие люди сочли "черной меткой" Попову, — формулировка "уволить с военной службы"», — отметил он, добавив, что Попова не перевели в резерв и не дали номинальную должность.

Ранее сообщалось, что личное имущество бывшего замглавы Министерства обороны России генерала армии Павла Попова, которого обвиняют в мошенничестве, могут обратить в доход государства. Суд арестовал Попова на два месяца, в его отношении возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка.

