В Норвегии нашли тушу знаменитого кита Хвалдимира. Его подозревали в шпионаже в пользу России и прозвали в честь Путина

В Норвегии нашли тушу кита Хвальдимира, подозревавшегося в шпионаже на Россию

У берегов Норвегии нашли тушу кита-белухи Хвальдимира. Об этом сообщила некоммерческая организация по защите животных Marine Mind.

Зоозащитники пояснили, что получили сообщение от местного жителя, и, прибыв на место, обнаружили животное без признаков жизни. Для установления причин гибели будет проведено вскрытие.

Хвалдимир был не просто белухой. Он перекинул мост между людьми и дикими животными так, как могут немногие. Он сумел рассказать нам больше о нас самих Marine Mind природоохранная организация

Хвалдимира подозревали в работе на российских военных

В 2019 году телеканал NRK сообщил, что рыбаки из норвежской губернии Финнмарк заметили возле своей лодки белуху с ременным обвесом, на котором по-английски было написано «Оборудование Санкт-Петербурга». Моряки отметили, что кит хорошо реагировал на людей, играл с ними в мяч и позволял себя гладить. После этого он сделал несколько кругов вокруг лодки и уплыл. По мнению норвежских ученых, животное могло принадлежать Военно-морскому флоту (ВМФ) России.

Позднее в Норвегии предположили, что это животное — специально обученный российской армией кит, сбежавший от «хозяев». В качестве подтверждения публиковались спутниковые снимки с загонами, предположительно для дельфинов и китов, вблизи прибрежных военных баз в Мурманске.

Кит поселился в гавани Хаммерфеста и начал кормиться самостоятельно. Из-за сформировавшейся привычки к людям он не уплывал далеко, питался на рыбных фермах и играл с туристами в лодках.

Зоозащитники объявили конкурс на кличку белухи. В результате большинство проголосовало за Хвальдимира, соединение имени президента России Владимира Путина с норвежским словом hval, что переводится как «кит».

Военные научились использовать морских животных более полувека назад

СССР и США разработали программы использования морских животных в военных целях после Второй мировой войны. Животных натаскивали для охраны и поиска. Так, дельфинов, морских котиков и белух обучали искать на морском дне различные предметы, вести подводную съемку, выявлять и уничтожать вражеских водолазов-разведчиков. Животных также использовали в качестве подводных диверсантов, готовя им роль камикадзе: к спине дельфина крепили мину, которую он должен был доставить к днищу корабля или корпусу подводной лодки и там активировать, уничтожив не только противника, но и себя.

Первые станции для дрессировки морских животных в СССР возникли при отрядах подводных противодиверсионных сил и средств (ППДСС) Советской армии. Изучением возможностей использования морских млекопитающих на войне системно занимались с 1965 года в Севастополе. В начале 1990-х тренировки дельфинов прекратили, но возобновили в наше время. В США известно лишь об одном центре подготовки боевых дельфинов в Сан-Диего (штат Калифорния).