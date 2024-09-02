В сети восхитились внешностью Селены Гомес без косметики

Американская певица и актриса Селена Гомес попала в объективы папарацци без косметики и восхитила фанатов в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

32-летнюю знаменитость сняли во время прогулки в серой оверсайз-футболке и черных легинсах. В качестве аксессуара она выбрала большие наушники. При этом в руках исполнительница держала очки и пачку чипсов. На размещенных кадрах видно, что Гомес отказалась от макияжа и распустила волосы.

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях под постом. «Без макияжа она выглядит намного моложе», «Какое у нее детское личико», «Без макияжа она выглядит как школьница», «Естественная красота», «Она выглядит поразительно молодо», — заявили они.

В июле Селена Гомес ответила на слухи о пластике. Знаменитость заявила, что прибегала только к инъекционным процедурам.