Зеленский попросил у Запада разрешение для атак по территории России

Зеленский: Украина нуждается в разрешении Запада для атак по территории России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «более позитивно» относится к перспективам получения разрешения от своих западных союзников на нанесение дальнобойных ударов по территории России. Его слова передает Reuters.

«На сегодняшний день одного разрешения также недостаточно», — сказал он на брифинге после встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Шуфом в Запорожье.

По его словам, союзники должны предоставить оружие для таких ударов.

Ранее в Финляндии раскрыли план Зеленского и НАТО против России. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Киев может инсценировать ядерную угрозу, в которой обвинят Россию.