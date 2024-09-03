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12:01, 3 сентября 2024Силовые структуры

Директора одного из институтов Сибирского отделения РАН осудили за госизмену

В Москве суд приговорил к 15 годам директора ИТПМ СО РАН Шиплюка за госизмену
Александр Шиплюк

Александр Шиплюк. Фото: Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН

Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы директора новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка. Об этом сообщает ТАСС.

Шиплюка также оштрафовали на 500 тысяч рублей. Ученого признали виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он будет отбывать срок в колонии строгого режима. Прокуратура просила для него 20 лет колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей. Заседания суда были закрытыми из-за грифа «Секретно».

Директора ИТПМ СО РАН арестовали 5 августа 2022 года. Ранее к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене приговорили научного сотрудника ИТПМ СО РАН 77-летнего Анатолия Маслова.

Научное сообщество заступалось за ученых и отмечало, что они всю жизнь посвятили служению российской науке. По словам коллег Шиплюка и Маслова по институту, фигурантам вменяется то, что во всем мире считается обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности. Речь идет о выступлениях с докладами на международных семинарах и конференциях, публикации статей в высокорейтинговых журналах, а также участии в международных научных проектах.

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