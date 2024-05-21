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13:56, 21 мая 2024Силовые структуры

Выдающийся российский ученый получил 14 лет колонии за госизмену. В его деле может быть замешан Китай

Новосибирский ученый-физик Маслов получил 14 лет за госизмену

Кадр: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН 77-летний Анатолий Маслов приговорен к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Заседания суда были закрытыми из-за грифа «Совершенно секретно».

По некоторым данным, ученый мог передавать Китаю информацию, связанную с гиперзвуком и составляющую государственную тайну.

Маслова арестовали летом 2022 года

Физик Маслов был арестован летом 2022 года в Новосибирске. Он занимал должность главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН. Ученый является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Он награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского.

Кадр: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

2 июля того же года стало известно, что Маслов находится в московском СИЗО «Лефортово». Сообщалось, что его обвиняли в передаче данных, связанных с гиперзвуком и одновременно представляющих государственную тайну. Предполагалось, что речь шла о передаче секретной информации Китаю.

В феврале 2024-го адвокат Ольга Динзе сообщила, что ученому стало плохо — он перенес в СИЗО сердечный приступ. По ее словам, приступ произошел на фоне стресса, но Маслов не получает надлежащую медицинскую помощь. У него ухудшилось состояние здоровья, сердечный приступ может повториться, отмечала юрист.

Коллега физика также задержан по делу о госизмене

Еще одним фигурантом дела, по которому обвинили Маслова, стал его коллега, директор ИТПМ СО РАН Александр Шиплюк. Его задержали в августе 2022 года и тоже отправили в Москву, в СИЗО «Лефортово». В самом институте прошли обыски.

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Научное сообщество заступалось за арестованных ученых и отмечало, что они всю жизнь посвятили служению российской науке. Как отметили коллеги обвиняемых по институту, фигурантам вменяется то, что во всем мире считается обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности. Речь идет о выступлениях с докладами на международных семинарах и конференциях, публикации статей в высокорейтинговых журналах, а также участии в международных научных проектах.

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      Варвара Кошечкина
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