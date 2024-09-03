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19:55, 3 сентября 2024Спорт

Футболист «Зенита» оценил трансфер Соболева

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой назвал трансфер Соболева резонансным
Александр Соболев

Александр Соболев. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Мостовой оценил трансфер форварда Александра Соболева в петербургский клуб. Его слова приводит «РБ Спорт».

Игрок отметил, что не верил в то, что переход состоится. «Необычный, резонансный трансфер. Во-первых, переход "Спартак" — "Зенит". Во-вторых, было много резонансных ситуаций на поле, стычки и даже драки были», — отметил Мостовой.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как Соболев попрощался с командой. «Написал в чат, попрощался. Трогательно? Да нормально», — заявил игрок.

О подписании контракта с 27-летним Соболевым «Зенит» объявил 30 августа. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

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      Алексей Гусев
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