Футболист «Зенита» оценил трансфер Соболева

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой назвал трансфер Соболева резонансным

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Мостовой оценил трансфер форварда Александра Соболева в петербургский клуб. Его слова приводит «РБ Спорт».

Игрок отметил, что не верил в то, что переход состоится. «Необычный, резонансный трансфер. Во-первых, переход "Спартак" — "Зенит". Во-вторых, было много резонансных ситуаций на поле, стычки и даже драки были», — отметил Мостовой.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как Соболев попрощался с командой. «Написал в чат, попрощался. Трогательно? Да нормально», — заявил игрок.

О подписании контракта с 27-летним Соболевым «Зенит» объявил 30 августа. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.